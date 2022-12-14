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4 минуты назад

Как выглядит самая красивая девушка в мире

Александр Котлеткин

Самой красивой девушкой в мире по версии конкурса красоты «Мисс Интернешнл — 2022» стала представительница Германии — Ясмин Зельберг. Блондинка в упорной борьбе вырвала победу у участницы из Таиланда.

1/15 Самой красивой девушкой в мире по версии конкурса красоты «Мисс Интернешнл — 2022» стала представительница Германии — Ясмин Зельберг
Фото: Соцсети
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2/15 Блондинка в упорной борьбе вырвала победу у участницы из Таиланда
Фото: globallookpress.com
3/15 Ясмин Зельберг родилась в Эстонии, но когда малышке был год ее семья переехала в Германию
Фото: Соцсети
4/15 Помимо «Мисс Интернешнл», модель представляла Германию на конкурсе красоты «Мисс Земной Шар 2021» в Албании и на конкурсе «Мисс Супранэшнл 2022» в Польше
Фото: Соцсети
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5/15 Она также вышла в финал национального отбора на конкурс «Мисс Вселенная» вместе с 14 конкурентками, но не смогла попасть в пятерку лучших
Фото: Соцсети
6/15 Зельберг активно ведет социальные сети на английском языке и любит задавать подписчикам разные вопросы на повседневные тем
Фото: Соцсети
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Ясмин Зельберг родилась в Эстонии, но когда малышке был год ее семья переехала в Германию.

Помимо «Мисс Интернешнл», модель представляла Германию на конкурсе красоты «Мисс Земной Шар 2021» в Албании и на конкурсе «Мисс Супранэшнл 2022» в Польше. Она также вышла в финал национального отбора на конкурс «Мисс Вселенная» вместе с 14 конкурентками, но не смогла попасть в пятерку лучших. Об этом сообщает Lenta.ru.

Зельберг активно ведет социальные сети на английском языке и любит задавать подписчикам разные вопросы на повседневные тем.

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