Как выглядит самая красивая девушка в мире

Самой красивой девушкой в мире по версии конкурса красоты «Мисс Интернешнл — 2022» стала представительница Германии — Ясмин Зельберг. Блондинка в упорной борьбе вырвала победу у участницы из Таиланда.
Ясмин Зельберг родилась в Эстонии, но когда малышке был год ее семья переехала в Германию.
Помимо «Мисс Интернешнл», модель представляла Германию на конкурсе красоты «Мисс Земной Шар 2021» в Албании и на конкурсе «Мисс Супранэшнл 2022» в Польше. Она также вышла в финал национального отбора на конкурс «Мисс Вселенная» вместе с 14 конкурентками, но не смогла попасть в пятерку лучших. Об этом сообщает Lenta.ru.
Зельберг активно ведет социальные сети на английском языке и любит задавать подписчикам разные вопросы на повседневные тем.