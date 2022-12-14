Как выглядит самая красивая девушка в мире

Самой красивой девушкой в мире по версии конкурса красоты «Мисс Интернешнл — 2022» стала представительница Германии — Ясмин Зельберг. Блондинка в упорной борьбе вырвала победу у участницы из Таиланда.

1/15 Самой красивой девушкой в мире по версии конкурса красоты «Мисс Интернешнл — 2022» стала представительница Германии — Ясмин Зельберг Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/15 Блондинка в упорной борьбе вырвала победу у участницы из Таиланда Фото: globallookpress.com 3/15 Ясмин Зельберг родилась в Эстонии, но когда малышке был год ее семья переехала в Германию Фото: Соцсети 4/15 Помимо «Мисс Интернешнл», модель представляла Германию на конкурсе красоты «Мисс Земной Шар 2021» в Албании и на конкурсе «Мисс Супранэшнл 2022» в Польше Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/15 Она также вышла в финал национального отбора на конкурс «Мисс Вселенная» вместе с 14 конкурентками, но не смогла попасть в пятерку лучших Фото: Соцсети 6/15 Зельберг активно ведет социальные сети на английском языке и любит задавать подписчикам разные вопросы на повседневные тем Фото: Соцсети 7/15 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/15 9/15 10/15 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/15 12/15 13/15 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/15 15/15

Ясмин Зельберг родилась в Эстонии, но когда малышке был год ее семья переехала в Германию.

Помимо «Мисс Интернешнл», модель представляла Германию на конкурсе красоты «Мисс Земной Шар 2021» в Албании и на конкурсе «Мисс Супранэшнл 2022» в Польше. Она также вышла в финал национального отбора на конкурс «Мисс Вселенная» вместе с 14 конкурентками, но не смогла попасть в пятерку лучших. Об этом сообщает Lenta.ru.