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54 минуты назад

«Он нам не нужен»: Пушилин о статусе украинского языка в Конституции ДНР

News.ru

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в регионе в этом году будет принята Конституция. В интервью РИА Новости он отметил, что в высшем нормативно-правовом акте не обсуждался статус украинского языка, поскольку «он не нужен».

Пушилин высказался о статусе украинского языка в Конституции ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Конституцию планируем принять в самое ближайшее время, в этом году, не хотим затягивать с этим вопросом, потому что после принятия конституции уже станет возможным принимать всю основную нормативно-правовую базу и выстраивать более оперативно всю работу и все концептуальное взаимодействие между федеральными и региональными органами власти, — сказал Пушилин.

Он отметил, что это будет непосредственно прописано не только в федеральном законе, но и в законах ДНР.

Ранее председатель народного совета ДНР Владимир Бидевка заявил, что принятие новой Конституции ДНР как субъекта России планируется до конца года. Предыдущая редакция документа была принята в 2014 году.

В октябре ДНР и ЛНР стали республиками РФ с русским языком в качестве государственного. Соответствующие пункты прописаны в договорах о принятии этих территорий в состав России, отсылки к которым содержатся в постановлениях Конституционного суда РФ.

Общество,Владимир Бидевка,Денис Пушилин,Конституционный суд,
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