В России покупатели начали судиться с продавцами электроники

С начала года число исков в адрес продавцов электроники существенно увеличилось по сравнению с прошлыми годами. Начали активно судиться как физические, так и юридические лица. Об этом со ссылкой на данные базы «СПАРК-Интерфакс», пишет «Коммерсантъ».

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Например, к структуре «М.Видео» ООО МВМ подано с мая по август 86 исков, а с начала года — 147 исков на сумму порядка 250 миллионов рублей. Почти все (136 исков) связаны с исполнением обязательств по договорам поставок товаров, договоров аренды и возмездного оказания услуг. За весь 2021 год в адрес компании подано было 75 исков, в 2020-м — 106, а в 2019-м — 38.

Эксперты полагают, что резкий рост разбирательств в суде вызван уходом крупных иностранных поставщиков оборудования, что связано с началом боевых действий на Украине. Результатом стало неисполнение обязательств по договорам предзаказа и увеличение поставок через параллельный импорт.

Кроме того, напомнил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель, до 2 октября действовал мораторий на банкротство и взыскание штрафных санкций за неисполнение обязательств. По его мнению, его завершение, дальнейшее санкционное давление и, как следствие, массовые иски могут привести к банкротству и уходу с рынка ряда компаний.

В свою очередь, представитель другого крупного магазина электроники объясняет рост количества исков увеличением финансовой и юридической грамотности населения. В «М.Видео-Эльдорадо» утверждают, что компании имеющиеся иски не являются существенными, а учитывая изменения в экономической среде рост числа споров, некоторые из которых уходят в суд, естественное явление. Причем иногда разногласия удается разрешить до вынесения вердикта.