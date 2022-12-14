Пока вы спали: призыв к полной изоляции России и новый богатейший человек

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Фото: РИА Новости РИА Новости

США готовятся отправить Украине ЗРК Patriot

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Администрация президента США Джо Байдена завершает подготовку к отправке на Украину системы противоракетной обороны Patriot. Об этом может быть объявлено уже на этой неделе, сообщает со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников CNN.

По данным источников издания, для отправки Patriot на Украину необходимо получение одобрения министра обороны Ллойда Остина. Затем это решение должно быть утверждено президентом США.

Эстония призвала к полной изоляции России

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу выступил за полную финансовую изоляцию России и установление потолка цен на нефть на уровне $30 за баррель. Об этом сообщает Bloomberg.

«Шаг за шагом мы продвигались к изоляции России. Хватило? Нет, этого недостаточно», - заявил он, отметив, что военные действия на Украине продолжаются.

Илон Маск перестал быть богатейшим человеком в мире

Американский предприниматель Илон Маск уступил первое место в списке самых богатых людей мира по версии Forbes президенту Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернару Арно и его семье.

Издание отмечает, что за минувшие сутки состояние Маска сократилось на $4,5 млрд, а у Арно наоборот увеличилось на $2,7 млрд. При этом Маск уже терял лидерство в рейтинге 7 декабря, но тогда быстро восстановил свои позиции.

В Госдуме призвали МЧС возобновить проверки из-за частых пожаров

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный обратился к главе МЧС Александру Куренкову с предложением возобновить проверки бизнеса из-за частых пожаров на крупных объектах. Об этом пишут «Известия».

Парламентарий отметил, что на сгоревших в последнее время складах и магазинах не проводились проверки пожарной безопасности из-за действующего в России моратория. Однако «практически везде причина [возгорания кроется] в несоблюдении правил противопожарной безопасности, халатности сотрудников, ответственных за противопожарную безопасность», констатировал Анатолий Выборный.

Сборная Аргентины стала первым финалистом ЧМ-2022

Сборная Аргентины разгромила команду Хорватии в полуфинале со счетом 3:0 и стала первым финалистом чемпионата мира по футболу, проходящего в Катаре. Об этом пишет РБК Спорт.