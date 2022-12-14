35 тысяч человек остались без электричества в российском регионе

Из-за налипания снега и обрыва проводов в Курской области около 35 тысяч человек на текущий момент остаются без электричества. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, за последний час ситуация значительно ухудшилась.
«Сейчас в Курской области без электричества остаются около 35 тысяч человек. Аварии устраняют 74 бригады курских специалистов», — рассказал политик.
Старовойт уточнил, что на помощь местным специалистам приехали электрики из Белгорода, Калуги, Воронежа, Ярославля и Брянска.
Тем временем «Парламентская газета» сообщила о девятибалльных пробках, которые парализовали автомобильное движение в Москве утром 14 декабря. В столичном департаменте транспорта уточнили, что ситуация спровоцирована погодными условиями, в частности, с гололедицей, которая приводит к падению скорости потока и мелким авариям.
Между тем пресс-служба правительства Нижегородской области сообщила 12 декабря, что из-за сильных осадков, метели и ледяного дождя в регионе без света оставались свыше 17 тысяч человек. Подача электричества была нарушена в 131 населенном пункте.