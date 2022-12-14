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39 минут назад

Юрист предупредил об опасности публикации личных данных в соцсетях

Lenta.ruиещё 1

Юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков сообщил, что мошенники могут получить любые данные о человеке с помощью информации из социальных сетей. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Юрист предупредил об опасности публикации личных данных в соцсетях
Фото: ТАССТАСС

Поздняков предупредил об опасности публикации личных данных в соцсетях и запретил размещать в них такую информацию, как номер телефона, адрес электронной почты, ИНН, ник в Telegram, адрес и дату рождения. Это позволит мошенникам запустить специального бота для поиска других сведений, которые можно использовать для шантажа.

Юрист подчеркнул, что трудно обезопасить себя от злоумышленников в сети. Он также посоветовал закрывать аккаунты в соцсетях.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников. Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что они начали звонить от лица сотрудников правоохранительных органов.

Общество,Иван Соловьев,
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