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19 минут назад

Виктор Бут заявил, что не планирует требовать компенсации от США

ТАСС

Вернувшийся из американской тюрьмы в Россию Виктор Бут заявил, что не будет тратить время на получение компенсации от властей США. Об этом он рассказал в опубликованном в среду интервью газете "Известия".

Виктор Бут сделал заявление по поводу США
Фото: ТАССТАСС

"Я не хочу тратить годы на судебные процессы. Понимаете, это непродуктивно. У нас большая страна, у нас есть, чем заниматься. И тратить свое время на то, чтобы, в общем-то, "закапывать" что-то там, и платить адвокатам - нет", - заявил Бут.

В ответ на вопрос, что россиянин ощущает по отношению к США, он рассказал, что "в каждой стране есть хорошие стороны и в каждой стране есть какие-то свои негативные моменты". "Поэтому как относиться к стране? Страна очень большая. <...> И вот так вот одним словом, обидевшись и надувшись, ну, это было бы не совсем правильно говорить. Все зависит, опять же, от времени, от того руководства. Так что вопрос этот больше философский", - отметил Бут.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на всероссийском слете партии, приуроченном к годовщине со дня ее создания, выдал Буту партийный билет.

Общество,Виктор Бут,ЛДПР,
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