В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
51 минуту назад

Активистки облили кремом реплику картины Бэнкси в Петербурге

Илья Родин

В Санкт-Петербурге две активистки движения против косметики облили кремом реплику картины Бэнкси «Венера» на выставке по мотивам его творчества, рассказала администратор экспозиции. Об этом пишет РИА «Новости».

Реплику картины Бэнкси облили кремом в Петербурге
Фото: соцсетисоцсети

Женщина подчеркнула, что активистки «облили картину косметическим кремом из пол-литровых пластиковых банок». При этом они выкрикивали лозунг «Стоп косметика».

Администратор уточнила, что 20-летние девушки выбрали для своей акции реплику картины Бэнкси, где изображена Венера после ринопластики. В результате их действий пострадали и рама, и ничем не защищенный холст.

По ее словам, с активистками удалось договориться о добровольной компенсации ущерба. Точная сумма будет известна после того, как эксперты оценят нанесенные картине повреждения.

Напомним, что в зарубежных странах постоянно проходят подобные акции. Атакам активистов различных движений подверглись работы американского классика поп-арта Энди Уорхола, фигура короля Карла III в музее мадам Тюссо, картина «Подсолнухи» Винсента Ван Гога в Национальной галерее в Лондоне.

Общество,Энди Уорхол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители