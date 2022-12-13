Реплику картины Бэнкси облили кремом в Петербурге

В Санкт-Петербурге две активистки движения против косметики облили кремом реплику картины Бэнкси «Венера» на выставке по мотивам его творчества, рассказала администратор экспозиции. Об этом пишет РИА «Новости».

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Женщина подчеркнула, что активистки «облили картину косметическим кремом из пол-литровых пластиковых банок». При этом они выкрикивали лозунг «Стоп косметика».

Администратор уточнила, что 20-летние девушки выбрали для своей акции реплику картины Бэнкси, где изображена Венера после ринопластики. В результате их действий пострадали и рама, и ничем не защищенный холст.

По ее словам, с активистками удалось договориться о добровольной компенсации ущерба. Точная сумма будет известна после того, как эксперты оценят нанесенные картине повреждения.