Реплику картины Бэнкси облили кремом в Петербурге

В Санкт-Петербурге две активистки движения против косметики облили кремом реплику картины Бэнкси «Венера» на выставке по мотивам его творчества, рассказала администратор экспозиции. Об этом пишет РИА «Новости».
Женщина подчеркнула, что активистки «облили картину косметическим кремом из пол-литровых пластиковых банок». При этом они выкрикивали лозунг «Стоп косметика».
Администратор уточнила, что 20-летние девушки выбрали для своей акции реплику картины Бэнкси, где изображена Венера после ринопластики. В результате их действий пострадали и рама, и ничем не защищенный холст.
По ее словам, с активистками удалось договориться о добровольной компенсации ущерба. Точная сумма будет известна после того, как эксперты оценят нанесенные картине повреждения.
Напомним, что в зарубежных странах постоянно проходят подобные акции. Атакам активистов различных движений подверглись работы американского классика поп-арта Энди Уорхола, фигура короля Карла III в музее мадам Тюссо, картина «Подсолнухи» Винсента Ван Гога в Национальной галерее в Лондоне.