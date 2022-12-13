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13 минут назад

В Роспотребнадзоре призвали россиян не пить настойку на кротах

Илья Родин

Употребление спиртовой настойки на туше крота, так называемой «кротовухи», может быть смертельно опасным для человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре призвали россиян не пить настойку на кротах
Фото: WIkipediaWIkipedia

В ведомстве рассказали, что в российском обществе активно обсуждается рецепт «зловещей кротовухи», спиртовой настойки на тушке мертвого крота.

По данным Роспотребнадзора, «употребление продукции, подобной кротовухе, может быть смертельно опасно или привести к инвалидизации».

Это обусловлено тем, что кроты нередко заражаются глистами при поедании насекомых. В ряде местностей 70-80% поголовья этих животных могут быть поражены круглыми глистами, обитающими в их желудках.

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Кроме того, в мышцах кротов встречаются круглые черви - трихинеллы, в кишечниках - плоские черви (трематоды) и ленточные черви. На шкуре животных могут быть внешние паразиты - блохи и клещи, до 40 насекомых на одном животном.

Таким образом, кроты могут быть переносчиками опасных инфекций, например - туляремии, резюмировали в Роспотребнадзоре.

Общество,Роспотребнадзор,
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