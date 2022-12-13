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34 минуты назад

Попова оценила потенциал коронавируса

Илья Родин

COVID-19 останется вирусом с пандемическим потенциалом, его пока нельзя перевести в сезонные заболевания, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет «Интерфакс».

Попова оценила потенциал коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава ведомства пояснила, в ответ на вопрос журналистов о планах Роспотребнадзора в отношении коронавируса, что пока нет намерений перевести его «из пандемических вирусов в сезонный». Она заметила, что «свиной грипп» AH1N1 до сих пор остается пандемическим.

«Все равно коронавирус останется как вирус с пандемическим потенциалом, как бы мы его не назвали», - подчеркнула Попова.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что ведомство изменило меры реагирования, с учетом изменений вируса. Она добавила, что маски по-прежнему следует носить в общественных местах, чтобы снизить риск заражения гриппом и COVID-19.

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Ведомство не навязывает маски, не вводит никаких ограничений, подчеркнула Попова. Она отметила, что на фоне этого считает, что ношение масок по-прежнему остается «самым разумным, самым действенным» способом защиты от вирусов.

Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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