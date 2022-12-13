Бут рассказал о планах вернуть в РФ осужденного в США IT-специалиста Никулина

Российский бизнесмен Виктор Бут заявил о своем намерении содействовать возвращению домой IT-специалиста Евгения Никулина, который был осужден в США за киберпреступления. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Бут был задержан в Таиланде в 2008 году по запросу США. Его обвинили в сговоре с целью продажи оружия колумбийским повстанцам, которых власти США считают террористами. В 2010 году Бута экстрадировали в США, суд приговорил его к 25 годам лишения свободы. Сам Бут категорически отрицал свою вину, а власти России назвали дело политическим. Бизнесмен был обменян 8 декабря на гражданку США, баскетболистку Бриттни Грайнер, которая была осуждена в России за контрабанду наркотиков.
В своем Telegram-канале Бут отметил, что в американских тюрьмах «людей низводят до уровня скота», и это можно назвать «одной длинной пыткой над ментальным состоянием человека».
«Я слышал о суровых условиях содержания нашего гражданина и талантливого IT-специалиста Евгения Никулина, и считаю своим долгом заняться его возвращением на родину в первую очередь», - заявил он.
Накануне Виктор Бут вступил в ЛДПР. Лидер партии Леонид Слуцкий лично вручил ему партийный билет либерал-демократов на слете, приуроченном к 33-летию партии.