Бут рассказал о планах вернуть в РФ осужденного в США IT-специалиста Никулина

Российский бизнесмен Виктор Бут заявил о своем намерении содействовать возвращению домой IT-специалиста Евгения Никулина , который был осужден в США за киберпреступления. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Бут был задержан в Таиланде в 2008 году по запросу США. Его обвинили в сговоре с целью продажи оружия колумбийским повстанцам, которых власти США считают террористами. В 2010 году Бута экстрадировали в США, суд приговорил его к 25 годам лишения свободы. Сам Бут категорически отрицал свою вину, а власти России назвали дело политическим. Бизнесмен был обменян 8 декабря на гражданку США, баскетболистку Бриттни Грайнер, которая была осуждена в России за контрабанду наркотиков.