Статус Караулова по делу о клевете изменен

Статус журналиста Андрея Караулова по уголовному делу о клевете был изменен. Об этом стало известно во вторник, 13 декабря.

Фото: Youtube / Принцип Ковалева Youtube / Принцип Ковалева

Теперь журналист проходит по делу, возбужденному после обращения главы Ростеха Сергея Чемезова, не как свидетель, а как подозреваемый, сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Ранее стало известно, что МВД объявили Караулова в розыск. Примечательно, что сам журналист узнал об этом только от жены. По его словам, он ни от кого не скрывался, что следователь был уведомлен о том, что телеведущий находится на лечении за границей.