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15 минут назад

Журналист Караулов стал подозреваемым по делу о клевете

Вечерняя Москваиещё 2

Статус журналиста Андрея Караулова по уголовному делу о клевете был изменен. Об этом стало известно во вторник, 13 декабря.

Статус Караулова по делу о клевете изменен
Фото: Youtube / Принцип КовалеваYoutube / Принцип Ковалева

Теперь журналист проходит по делу, возбужденному после обращения главы Ростеха Сергея Чемезова, не как свидетель, а как подозреваемый, сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Журналист Караулов объявлен в розыск

Ранее стало известно, что МВД объявили Караулова в розыск. Примечательно, что сам журналист узнал об этом только от жены. По его словам, он ни от кого не скрывался, что следователь был уведомлен о том, что телеведущий находится на лечении за границей.

Тем не менее, вопросы к бывшему свидетелю, а ныне подозреваемому, возникли давно. Так, 3 октября стало известно, что в доме журналиста прошел обыск.

Общество,Андрей Караулов,Сергей Чемезов,
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