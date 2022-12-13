Выдворенный из России блогер Nekoglai задумался о карьере в политике

Блогер Nekoglai, выдворенный из России, рассказал, что намерен стать политиком в Молдавии и создать в республике Общественную наблюдательную комиссию по защите прав человека в местах принудительного содержания (ОНК). Об этом пишет РИА Новости.

В соцсетях скандальный блогер поделился своими планами на будущее. Оказалось, что у Николая Лебедева (настоящее имя – прим.) есть и политические амбиции.

«Я хочу стать политическим деятелем в Молдавии, моя первостепенная и самая важная задача - я хочу создать ОНК в Молдавии… Я хочу встретиться с президентом Республики Молдова, это моя цель, которой я пытаюсь добиться. И ежедневно я к этой цели стремлюсь, чтобы создать ОНК в Молдавии», - сообщил Nekoglai.

По его словам, он не понаслышке знает о работе ОНК, ведь такая организация в России помогла ему после задержания в Москве. Теперь блогер намерен создать подобную комиссию на родине. Он назвал такую инициативу своей «кармой».