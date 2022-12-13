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27 минут назад

Выдворенный из России блогер Nekoglai задумался о карьере в политике

Елена Прошина

Блогер Nekoglai, выдворенный из России, рассказал, что намерен стать политиком в Молдавии и создать в республике Общественную наблюдательную комиссию по защите прав человека в местах принудительного содержания (ОНК). Об этом пишет РИА Новости.

В соцсетях скандальный блогер поделился своими планами на будущее. Оказалось, что у Николая Лебедева (настоящее имя – прим.) есть и политические амбиции.

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«Я хочу стать политическим деятелем в Молдавии, моя первостепенная и самая важная задача - я хочу создать ОНК в Молдавии… Я хочу встретиться с президентом Республики Молдова, это моя цель, которой я пытаюсь добиться. И ежедневно я к этой цели стремлюсь, чтобы создать ОНК в Молдавии», - сообщил Nekoglai.

По его словам, он не понаслышке знает о работе ОНК, ведь такая организация в России помогла ему после задержания в Москве. Теперь блогер намерен создать подобную комиссию на родине. Он назвал такую инициативу своей «кармой».

Напомним, Nekoglai был задержан в Москве после публикации пародии на видео, в котором российский военный, находясь в окопе, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Позднее он назвал это видео «большой ошибкой». 9 ноября суд оштрафовал блогера за нарушение миграционного законодательства на 5 тысяч рублей. 24 ноября его принудительно выдворили на территорию Молдавии.

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