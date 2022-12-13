Школьниц выгнали с выпускного из-за маникюра

В Австралии учителя выгнали школьниц с выпускного вечера из-за маникюра. Об этом пишет издание News.com.au.

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В беседе с журналистами мать одной из десятиклассниц школы в Сиднее рассказала, что многие родители ради праздника отпросились с работы.

«Никто понятия не имел, где были дети. И выпускной начался через час, потому что учителя наказывали девочек из-за ногтей», — сказала Сара и пояснила, что большая часть класса за четыре дня до торжества сделала накладные ногти.

По словам женщины, некоторым ученицам, в том числе ее дочери Крисси, разрешили вернуться в зал, где проходил выпускной вечер. Однако сотрудники учебного заведения сказали им сесть на последние ряды. Вдобавок, как объяснила родительница, во время вручения аттестатов их имена не зачитывали. «Они притворились, что этих девочек не существует», — возмутилась родительница.

Кроме того, Сара задалась вопросом, почему многим учителям было разрешено носить ногти ярко-красного цвета, а девочкам, которые нарастили себе ногти небольшой длины, сделали аккуратную форму и покрасили в нюдовые оттенки, не разрешили посетить собственный праздник. При этом она рассказала, что одну десятиклассницу не пустили на церемонию, несмотря на то, что она подстригла ногти и получила разрешение от двух учителей.