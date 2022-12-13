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37 минут назад

Бут рассказал об отношении к заключенным в тюрьмах США

Lenta.ru

Освобожденный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут в интервью kp.ru рассказал, что в тюрьмах США лечить осужденных начинают только после того, как они теряют сознание.

Бут рассказал об отношении к заключенным в тюрьмах США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Бута, в конце февраля он перенес коронавирус. Заболевание протекало легко, однако позже у него началось воспаление на коже, похожее на аллергию, — грибковая инфекция.

«А в тюрьме у них лечат только тогда, когда ты теряешь сознание. У меня дошло до того, что ноги покрылись коростой, они постоянно кровоточили и опухали», — рассказал о жестоком отношении к заключенным россиянин.

Буту пришлось справляться с болезнью самостоятельно, без помощи врачей на протяжении трех недель. Квалифицированную врачебную помощь он получил только после вмешательства в ситуацию российских дипломатов.

Виктор Бут отбывал срок по обвинению в поддержке террора и попытке незаконной торговли оружием в Соединенных Штатах. Его арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу американской стороны. В 2012 году Бута приговорили к 25 годам тюрьмы.

Общество,Виктор Бут,
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