Бут рассказал об отношении к заключенным в тюрьмах США

Освобожденный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут в интервью kp.ru рассказал, что в тюрьмах США лечить осужденных начинают только после того, как они теряют сознание.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Бута, в конце февраля он перенес коронавирус. Заболевание протекало легко, однако позже у него началось воспаление на коже, похожее на аллергию, — грибковая инфекция.

«А в тюрьме у них лечат только тогда, когда ты теряешь сознание. У меня дошло до того, что ноги покрылись коростой, они постоянно кровоточили и опухали», — рассказал о жестоком отношении к заключенным россиянин.

Буту пришлось справляться с болезнью самостоятельно, без помощи врачей на протяжении трех недель. Квалифицированную врачебную помощь он получил только после вмешательства в ситуацию российских дипломатов.