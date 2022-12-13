В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
50 минут назад

Названы самые популярные новогодние запросы россиян на маркетплейсах

Lenta.ru

За последний месяц на российских маркетплейсах существенно увеличились поисковые запросы, связанные с Новым Годом. О самых популярных из них стало известно из результатов исследования аналитического сервиса Moneyplace, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Раскрыты самые популярные новогодние запросы россиян на маркетплейсах
Фото: ТАССТАСС

Согласно данным аналитиков, на маркетплейсе Wildberries в период с 7 ноября по 6 декабря самыми частыми поисковыми запросами стали «новогодний декор», «новогодние игрушки», «елка новогодняя». При этом чаще россияне искали «новогодний набор», частотность выросла на 1523 процента, и «новогоднее платье женское» — выявлен рост на 1030 процентов.

На маркетплейсе Ozon самыми частыми поисковыми запросами в аналогичный период стали «елка искусственная новогодняя», «новогодние подарки», «новогодние украшения». Чаще всего искали «сладкий подарок новогодний», частотность выросла на 1887 процентов, «наклейки на окна новогодние», выявлен рост запросов на 1236 процентов, «гирлянды новогодние» — рост на 863 процента.

Ранее аналитики Moneyplace пришли к выводу, что на российских маркетплейсах выросли продажи БАДов и препаратов для увеличения потенции, отпускающихся без рецепта. Результатами исследования сервис поделился с «Лентой.ру».

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители