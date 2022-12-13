Как изменилась жизнь россиян в 2022-м году

Множество разных социологических опросов и исследований было проведено в течение этого бурного и непредсказуемого года. Можно подвести некоторые итоги.

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ВАЖНА ПОДДЕРЖКА БЛИЗКИХ

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Недавно социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос среди россиян, чтобы узнать, что заметно изменилось в их жизни в 2022 году.

Чаще стали общаться с друзьями и знакомыми в этом году 52% опрошенных. Кроме того, 42% россиян отметили, что теперь больше испытывают потребность в поддержке близких и поэтому их отношения с ними укрепились. И это несмотря на то что в марте-апреле наступил пик разногласий между родственниками разных поколений по поводу оценки СВО. К концу года россияне, по-видимому, пришли к мысли, что политические разногласия не должны быть причиной разрыва отношений с родными. Наоборот, в тревожные времена людям особенно важны кровные узы и нужна поддержка семьи, родных и друзей.

Социологи Фонда «Общественное мнение» в конце ноября провели опрос среди россиян, чтобы выяснить, насколько велика тревожность среди жителей страны. Пик тревожности - 70% - был ранее отмечен в конце сентября, сразу после объявления о начале частичной мобилизации. Сейчас уровень тревожности в обществе несколько снизился - 56%, но по-прежнему остается довольно высоким.

УВЛЕКЛИСЬ ПСИХОЛОГИЕЙ И АСТРОЛОГИЕЙ

Россияне стали чаще интересоваться материалами по вопросам психологии и обращаться к специалистам этой сферы. Это также показывает опрос ВЦИОМа. О своем интересе к психологии сообщили 16% опрошенных.

При том, что больше половины жителей РФ (60%) не верят в гороскопы, а 25% сомневаются в астрологических прогнозах, интерес к астрологии в последнее время у россиян повышенный. И это связано не только с приближающимся Новым годом, когда по традиции все читают предсказания на будущее.

Сама неопределенность ситуации в мире такова, что люди ищут точку опоры. И если кого-то успокаивает предсказание Ванги относительно того, когда настанет мир, или указание от гадалки на ретроградный Меркурий в личных отношениях, то пусть это заменит на время таблетку успокоительного. Главное - не принимать астрологию за прямые указания к действию и относиться к мистике без фанатизма.

РЕЗУЛЬТАТ – ЗОЖ И ВЫПИВКА

Парадоксальный, казалось бы, результат исследования: россияне увлеклись ЗОЖ и спортом, но в то же время стали больше тратить на алкоголь и сигареты. На деле же ничего удивительного в этом нет, если помнить, что общество неоднородно. Один стал бегать по утрам вокруг стадиона, другой стал прикладываться к бутылке.

Так, по данным ВЦИОМа, 35% россиян в этом году начали больше времени уделять занятиям спортом и физкультурой по сравнению с прошлым годом. Особенно много среди тех, кто решил улучшить свою физическую подготовку, мужчин среднего возраста. И это правильно. Что бы ни ждало нас в 2023-м, всегда лучше встретить новые времена в хорошей физической форме.

Но при этом 8% граждан признались, что стали больше пить в этом году. Траты россиян на «вредное потребление» сладостей, алкоголя и табака во втором квартале выросли по сравнению с аналогичным периодом годовой давности на 18,6%, в среднем до 3,5 тысячи рублей в месяц на семью из трех человек. Об этом говорят результаты исследования FinExpertiza. Эксперты объяснили это желанием заесть и запить стресс.

Поскольку траты на алкоголь и сигареты россияне снижать не хотят, несмотря на их подорожание, а деньги небесконечны, заметно снизились траты на культуру. Россияне стали меньше ходить в кино, музеи и театры. И вообще стали реже проводить досуг вне дома.

РОССИЙСКОЕ СЧАСТЬЕ

ВЦИОМ по традиции «измерил» и уровень счастья россиян. Этот показатель в разные годы - в зависимости от политических и финансовых кризисов - скачет довольно сильно. Самыми несчастными для россиян, согласно многолетним результатам исследований, были лихие 90-е - 1990 и 1992. Самым счастливым по самоощущениям россиян был 2010-й.

Нынешний 2022-й тоже вроде бы на счастливый никак не тянет. Но не все так однозначно… Как показали результаты опроса ВЦИОМ этого года, 35% сказали, что они «определенно счастливы», 46% - что «скорее счастливы»). Причинами счастья многие называют семью, детей, здоровье родных и близких.

Такое вот российское счастье вряд ли можно назвать состоянием эмоционально насыщенным. «Люди могут достичь счастья, оптимизируя внешние условия или же развивая систему убеждений, которая обеспечивает положительное отношение к тем условиям, которые уже существуют. Другими словами, для достижения счастья они могут либо получить то, что им нравится, либо полюбить то, что они получают», - считает научный руководитель лаборатории сравнительных социальных исследований ВШЭ Рональд Инглхарт.

Другие настроения у 15% опрошенных: 10% сказали, что они «скорее несчастливы», 5% - что «определенно несчастливы».

Социологи попросили рес­пондентов оценить на глазок уровень счастья их знакомых. Говоря об окружающих людях, 40% респондентов считают, что видят больше счастливых, 11% наблюдают вокруг больше несчастных людей, а 43% утверждают, что среди их знакомых и близких счастливых и несчастных поровну.