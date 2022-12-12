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38 минут назад

Бут признался, что поражен изменениями в Москве за годы его заключения в США

ТАСС

Вернувшийся из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут рассказал, что поражен произошедшими за годы его тюремного заключения изменениями в Москве.

Бута поразили изменения в Москве за годы его заключения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вы знаете, трудно передать, город неузнаваем. Он настолько поражает: новые автотрассы, тем более декабрь. Я раньше помню, все было заляпано какой-то такой липкой жидкостью и невозможно было ничего видеть, сейчас все это так чисто, даже был снегопад. Просто невероятные эмоции, невероятные впечатления", - сказал Бут в понедельник в эфире программы "Большая игра" на ПервПервом канале.

Виктор Бут 8 декабря был возвращен в Россию в результате договоренности с США о его обмене на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

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Бута задержали в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Россиянина обвиняли в незаконных поставках оружия повстанческой группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которую Вашингтон считает террористической. Спустя два года Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в $15 млн.

Общество,Бриттни Грайнер,Виктор Бут,ЛДПР,Первый канал,
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