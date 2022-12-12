Бута поразили изменения в Москве за годы его заключения

Вернувшийся из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут рассказал, что поражен произошедшими за годы его тюремного заключения изменениями в Москве.
"Вы знаете, трудно передать, город неузнаваем. Он настолько поражает: новые автотрассы, тем более декабрь. Я раньше помню, все было заляпано какой-то такой липкой жидкостью и невозможно было ничего видеть, сейчас все это так чисто, даже был снегопад. Просто невероятные эмоции, невероятные впечатления", - сказал Бут в понедельник в эфире программы "Большая игра" на ПервПервом канале.
Виктор Бут 8 декабря был возвращен в Россию в результате договоренности с США о его обмене на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
Бута задержали в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Россиянина обвиняли в незаконных поставках оружия повстанческой группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которую Вашингтон считает террористической. Спустя два года Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в $15 млн.