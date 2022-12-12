Бута поразили изменения в Москве за годы его заключения

"Вы знаете, трудно передать, город неузнаваем. Он настолько поражает: новые автотрассы, тем более декабрь. Я раньше помню, все было заляпано какой-то такой липкой жидкостью и невозможно было ничего видеть, сейчас все это так чисто, даже был снегопад. Просто невероятные эмоции, невероятные впечатления", - сказал Бут в понедельник в эфире программы "Большая игра" на ПервПервом канале.