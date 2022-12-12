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50 минут назад

Россиянам перечислили признаки перелома из-за падения на льду

Lenta.ru

Отек и отсутствие подвижности конечности являются симптомами перелома, объяснил травматолог-ортопед Ренат Исмаилов. Он перечислил россиянам и некоторые другие признаки распространенной зимней травмы, а также назвал меры первой доврачебной помощи в беседе с Life.

Россиянам перечислили признаки перелома из-за падения на льду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Помимо отека и нарушения подвижности руки или ноги, заподозрить перелом после падения в гололедицу можно при наличии таких симптомов, как припухлость, отек, гематома, сильная боль, которая может сопровождаться хрустом. Также при данной травме может измениться форма поврежденной конечности, заявил Исмаилов. В этом случае стоит как можно быстрее вызвать врача.

До приезда скорой можно оказать пострадавшему первую помощь. Травматолог рекомендовал зафиксировать поврежденную область подручными средствами: одинаково хорошо для этих целей подойдут зонт, палка, журнал или футляр для очков. Затем можно на 10 минут приложить лед или что-то холодное, чтобы минимизировать отек, и дать человеку обезболивающее.

«Ни в коем случае не пытаться осуществить резкое движение травмированной конечностью, так как оно может привести к резкому ухудшению состояния, шоковому состоянию, с возможным развитием внутреннего кровотечения при повреждении магистральных сосудов острым осколком костной ткани», — подчеркнул Исмаилов.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова перечислила опасные для здоровья последствия прогулок в холода без шапки. Помимо риска заболеть отитом и менингитом выходящие на мороз с недосушенными волосами и без головного убора люди могут столкнуться с выпадением волос и другими недугами.

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