Назван процент путешествующих за границу россиян

Всего 2% россиян путешествовали за границу в 2022 году. Об этом на пленарном заседании XIX съезда РСТ заявил гендиректор сервиса бронирования отелей «МТС Travel», передает «РИА Новости».

Он отметил, что статистика велась на основе данных сим-карт россиян за последние 11 месяцев 2022 года. Учитывались те, что пересекали домашний регион и оставались за его пределами больше одной ночи. Статистика показала, что только за рубеж в 2022 году путешествовали всего 2% россиян, при этом еще 12% совершали поездки, как внутри РФ, так и за ее пределами.

Больше всего граждане России перемешались по самой стране. Количество россиян путешествующих лишь по РФ составило около 86%. Всего за пределы своего региона в 2022 году выезжало примерно 70 миллионов взрослых граждан страны.

Также, по его словам, порядка 43% россиян совершали короткие поездки по РФ и всего 17% — длительные.