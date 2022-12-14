Метеоролог рассказал о приходе ледяных дождей в регионы России

«Вне всяких сомнений, оттепель в Москве поразила даже видавших виды синоптиков. Мыслимое ли дело, столица стремительно прошла от сугробов до луж, а впереди у нее, по всей видимости, просто каток. В выходные подобное ждет также Урал и Поволжье. В субботу с подходом несущего теплый воздух и осадки циклона начнется снег в Башкирии. Ледяные дожди ожидаются в Поволжье. Это, в частности, Самара, Сызрань. В воскресенье мокрый снег и переохлажденные дожди захватят Южный Урал и юг Свердловской области. В частности, Екатеринбург, Челябинск, Уфу. Температура при этом поднимется до нуля градусов. И это все грозит гололедицей на дорогах и гололедом на проводах и деревьях», — такой прогноз дал Александр Шувалов.