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8 минут назад

Покинувший Россию комик оценил жизнь в Израиле

Lenta.ru

Известный стендап-комик и телеведущий Михаил Шац* (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента), ранее покинувший Россию, оценил эмиграцию в Израиль. В интервью журналистке Ксении Собчак, вышедшем на YouTube, он заверил, что доволен жизнью в этой стране.

Покинувший Россию комик оценил жизнь в Израиле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Шаца, в прошлом он неоднократно задумывался над тем, чтобы какое-то время пожить в Израиле.

«Я, честно говоря, не разочарован, потому что мне здесь нравится», — заявил юморист.

Вместе с тем он назвал Израиль своеобразной страной. Говоря о непривычных для россиян особенностях этого государства, комик отметил, что жизнь в нем течет в другом ритме.

«Здесь солнце каждый день, здесь открытые люди, это правда, они очень эмоциональные», — добавил он

Михаил Шац рассказал, что могло бы заставить его остаться в России

Ранее Шац также высказался о главной сложности эмиграции. Юморист признался, что тоскует по дому. При этом он отметил, что считает потенциальную поездку в Россию слишком рискованной.

В апреле бывшая жена Шаца, телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента), сообщила, что супруг уехал из России в Испанию.

Общество,Татьяна Лазарева,Михаил Шац,Ксения Собчак,
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