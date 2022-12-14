«Грайнер хочет использовать свою власть и влияние, чтобы помочь другим — особенно Полу Уилану, другому американцу, всё ещё находящемуся в заключении в России. Это была одна из первых вещей, о которых она меня спросила. Она очень, очень обеспокоена этим. И она отправит со