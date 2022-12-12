РЖД изменят график движения поездов и электричек

Наибольшее количество дополнительных поездов дальнего следования назначено на юг России, рассказал на брифинге замгендиректора РЖД Михаил Глазков. Он добавил, что существенно увеличивается также количество электричек, пишет РИА «Новости».

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Глазков пояснил, что основные изменения в новом графике РЖД касаются пассажирского движения. В частности, в него заложили 44 поезда дальнего следования. Многие из них пойдут в южном направлении.

Чиновник отметил, что в графике назначены 4342 пары пригородных поездов. Это на 116 единиц больше, чем в 2022 году. Значительную часть из них направят на МДЦ. Кроме того, увеличится количество электропоездов на Северном Кавказе, в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.