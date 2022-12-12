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1 час назад

РЖД изменят график движения поездов и электричек

Елена Прошина

Наибольшее количество дополнительных поездов дальнего следования назначено на юг России, рассказал на брифинге замгендиректора РЖД Михаил Глазков. Он добавил, что существенно увеличивается также количество электричек, пишет РИА «Новости».

РЖД изменят график движения поездов и электричек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глазков пояснил, что основные изменения в новом графике РЖД касаются пассажирского движения. В частности, в него заложили 44 поезда дальнего следования. Многие из них пойдут в южном направлении.

Чиновник отметил, что в графике назначены 4342 пары пригородных поездов. Это на 116 единиц больше, чем в 2022 году. Значительную часть из них направят на МДЦ. Кроме того, увеличится количество электропоездов на Северном Кавказе, в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

РЖД планируют перевезти свыше 400 тыс. пассажиров на туристических поездах по итогам года

Напомним, РЖД ежегодно вводят новый график движения составов во второе воскресенье декабря. В этом году изменения были введены в действие в 00:00 по московскому времени 11 декабря.

Общество,РЖД,
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