В Москве вручат премию «Управление изменениями. Визионеры»

Лауреаты ежегодной российской премии по оценке устойчивого воздействия в экономике, экологии, и обществе «Управление изменениями. Визионеры» станут известны 14 декабря.
Церемония вручения пройдет в Москве, к онлайн-трансляции могут подключиться все желающие на площадке РБК+1.
Победителей назовут в 20 номинациях двух блоков — «Оценка отчетов компаний» и «Оценка проектов». Статуэтки вручат эксперты в области ESG, экологии и социальных проектов: заместитель председателя комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию Елена Феоктистова; руководитель направления департамента регионального развития Торгово-промышленной палаты Анна Цепа, заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева; управляющий директор ESG дирекции Сбера Наталья Зайцева и другие.
«Миру сегодня, как никогда, не хватает устойчивости. Мы, владельцы и управленцы бизнеса, учредители НКО и социальные предприниматели, чувствуем и проживаем это особенно остро. Но, как известно, испытания дают уникальный опыт, который может быть полезен многим. Именно поэтому в следующем году мы решили сделать бренд "Визионеры" международным. Мы хотим делиться лучшими российскими практиками устойчивости и управления изменениями не только внутри нашей страны. Накопленный опыт может быть полезным для самых разных целей и за ее пределами. Социальные и экологические практики не знают границ. Мы уверены, что премия за пять лет своего существования выполнила свою институциональную роль. Об этом наглядно говорят количество участников и качество заявок. Несмотря на серьезность нынешней проверки на прочность, мы верим, что устойчивые подходы к ведению бизнеса, а также позитивное социальное и экологическое воздействие, которое продолжают оказывать социальные предприниматели и НКО, не просто нивелируют последствия любых кризисов, — они продолжают двигать мир к лучшему будущему. Для всех поколений», — отметила президент Лиги зеленых брендов Анастасия Попова.
Генеральным информационным партнером премии выступает Rambler&Co.