В Москве вручат премию «Управление изменениями. Визионеры»

«Миру сегодня, как никогда, не хватает устойчивости. Мы, владельцы и управленцы бизнеса, учредители НКО и социальные предприниматели, чувствуем и проживаем это особенно остро. Но, как известно, испытания дают уникальный опыт, который может быть полезен многим. Именно поэтому в следующем году мы решили сделать бренд "Визионеры" международным. Мы хотим делиться лучшими российскими практиками устойчивости и управления изменениями не только внутри нашей страны. Накопленный опыт может быть полезным для самых разных целей и за ее пределами. Социальные и экологические практики не знают границ. Мы уверены, что премия за пять лет своего существования выполнила свою институциональную роль. Об этом наглядно говорят количество участников и качество заявок. Несмотря на серьезность нынешней проверки на прочность, мы верим, что устойчивые подходы к ведению бизнеса, а также позитивное социальное и экологическое воздействие, которое продолжают оказывать социальные предприниматели и НКО, не просто нивелируют последствия любых кризисов, — они продолжают двигать мир к лучшему будущему. Для всех поколений», — отметила президент Лиги зеленых брендов Анастасия Попова.