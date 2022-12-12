Песков: в Кремле много людей болеют гриппом

"Грипп у нас приходит не первый раз. Грипп - это то, с чем мы живем много-много лет. Естественно, все принимают необходимые меры предосторожности. Это обычный процесс", - сказал Песков журналистам в понедельник. "Но болеет много людей, действительно. И у нас на работе много болеет", - уточнил он.