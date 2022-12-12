В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Песков рассказал, что в Кремле много людей болеют гриппом

ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле много сотрудников в настоящий момент болеют гриппом.

Песков: в Кремле много людей болеют гриппом
Фото: ТАССТАСС

"Грипп у нас приходит не первый раз. Грипп - это то, с чем мы живем много-много лет. Естественно, все принимают необходимые меры предосторожности. Это обычный процесс", - сказал Песков журналистам в понедельник. "Но болеет много людей, действительно. И у нас на работе много болеет", - уточнил он.

Песков затруднился сказать, будут ли в Администрации президента РФ и других административных зданиях Кремля вновь запущены обеззараживающие установки.

"Не знаю, это будет зависеть от того, что порекомендуют специалисты в области здравоохранения", - заметил он.

Пресс-секретарь главы государства также указал на то, что в Кремле действует масочный режим.

"Что, собственно, является весьма здравой идеей сейчас, потому что, действительно, маски спасают", - добавил он.

К надежным средствам профилактики гриппа Песков отнес и прививки. "Многие прививаются, привились уже", - сказал он.

Общество,Дмитрий Песков,Администрация Президента РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители