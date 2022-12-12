Песков: в Кремле много людей болеют гриппом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле много сотрудников в настоящий момент болеют гриппом.
"Грипп у нас приходит не первый раз. Грипп - это то, с чем мы живем много-много лет. Естественно, все принимают необходимые меры предосторожности. Это обычный процесс", - сказал Песков журналистам в понедельник. "Но болеет много людей, действительно. И у нас на работе много болеет", - уточнил он.
Песков затруднился сказать, будут ли в Администрации президента РФ и других административных зданиях Кремля вновь запущены обеззараживающие установки.
"Не знаю, это будет зависеть от того, что порекомендуют специалисты в области здравоохранения", - заметил он.
Пресс-секретарь главы государства также указал на то, что в Кремле действует масочный режим.
"Что, собственно, является весьма здравой идеей сейчас, потому что, действительно, маски спасают", - добавил он.
К надежным средствам профилактики гриппа Песков отнес и прививки. "Многие прививаются, привились уже", - сказал он.