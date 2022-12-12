Российский аэропорт закрыли из-за сильного снегопада

Калининградский аэропорт Храброво закрыт сегодня из-за сильного снегопада, часть рейсов отправлена на запасные аэродромы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.
«Аэропорт Калининграда в связи с продолжающимся снегопадом закрыт, предварительно, до 12:30 местного времени (13:30 мск). Взлетно-посадочная полоса очищается от снега для обеспечения необходимого сцепления и безопасной посадки судов», - пояснили в пресс-службе.
Там отметили, что непогода помешала посадке пяти рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы. Самолеты были перенаправлены на запасные аэродромы.
«Пока метеопрогноз неблагоприятный, обильный снегопад продолжается. Ситуация по задержкам рейсов постоянно меняется. Пассажирам задержанных, перенесенных и отмененных рейсов организацию предоставления воды, питания и размещения в гостинице производит авиакомпания», - пояснил представитель аэропорта.
На сайте авиаузла, по данным на 13.30 мск, сообщается о задержке вылета десяти рейсов в Санкт-Петербург, отмене двух рейсов в Москву, задержке вылета самолета в Минск.
Сегодня ночью в Москве был побит рекорд 1960 года. В столице за 12 часов выпало 12-19 мм осадков в виде дождя. Окончательная цифра будет известна лишь после 21.00, т.к. днем может выпасть еще 3-8 мм дождя. Прежний суточный максимум составлял 13 мм.