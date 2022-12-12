Российский аэропорт закрыли из-за сильного снегопада

Калининградский аэропорт Храброво закрыт сегодня из-за сильного снегопада, часть рейсов отправлена на запасные аэродромы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Аэропорт Калининграда в связи с продолжающимся снегопадом закрыт, предварительно, до 12:30 местного времени (13:30 мск). Взлетно-посадочная полоса очищается от снега для обеспечения необходимого сцепления и безопасной посадки судов», - пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что непогода помешала посадке пяти рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы. Самолеты были перенаправлены на запасные аэродромы.

«Пока метеопрогноз неблагоприятный, обильный снегопад продолжается. Ситуация по задержкам рейсов постоянно меняется. Пассажирам задержанных, перенесенных и отмененных рейсов организацию предоставления воды, питания и размещения в гостинице производит авиакомпания», - пояснил представитель аэропорта.

На сайте авиаузла, по данным на 13.30 мск, сообщается о задержке вылета десяти рейсов в Санкт-Петербург, отмене двух рейсов в Москву, задержке вылета самолета в Минск.