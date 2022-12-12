По данным агентства, в переходе из основного здания по адресу Охотный ряд, дом 1, в здание, расположенное в доме 2 по Георгиевскому переулку, в крыше обнаружилась течь. На кадрах видно, что протечку устраняет специалист. Потоп не привел к серьезному ущербу, но на ковре в коридоре учреждения осталось большое мокрое пятно.