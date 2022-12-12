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29 минут назад

Последствия течи в крыше здания Госдумы в Москве попали на видео

Мослента

В здании Госдумы в центре Москвы из-за сильного ливня протекла крыша. Последствия потопа попали на видео, опубликованное ИА REGNUM.

По данным агентства, в переходе из основного здания по адресу Охотный ряд, дом 1, в здание, расположенное в доме 2 по Георгиевскому переулку, в крыше обнаружилась течь. На кадрах видно, что протечку устраняет специалист. Потоп не привел к серьезному ущербу, но на ковре в коридоре учреждения осталось большое мокрое пятно.

Ранее в Москву пришли аномальные дожди. Ливни обновили рекорд по осадкам, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Общество,Видео,Госдума,
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