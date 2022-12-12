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4 минуты назад

Для врачей составили стоп-лист слов в общении с пациентами

Алиса Селезнёва

Минздрав составил методические материалы для врачей и персонала больниц по корректному общению с пациентами при дистанционной записи на прием или проведении консультаций. Об этом пишет газета «Коммерсант».

Для врачей составили стоп-лист слов в общении с пациентами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В опубликованных ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава рекомендациях напоминается, что «ключевая задача» персонала больниц и поликлиник состоит в решении медицинской проблемы пациента.

Работникам медучреждений рекомендуется воздержаться от фраз, которые демонстрируют безразличие к пациенту. Также ведомством составлен стоп-лист слов, которые запрещено употреблять при общении с пациентами.

Под запрет попали обращения «женщина», «девушка», «молодой человек», «мужчина». Их предлагают заменять именем пациента или местоимением «вы». Также в Минздраве считают недопустимым употреблять уменьшительно-ласкательные слова и выражения «не могу» или «не можем». А выражение «ваша проблема» предлагается заменить в разговоре на «наш вопрос» или «нашу с вами ситуацию».

«Недопустимы в употреблении фразы и интонации: демонстрирующие безучастность и безразличие; трактуемые как попытка уйти от ответственности или прямо говорящие о безответственности, отражающие безынициативность или нежелание помочь», - отмечается в рекомендациях.

Опрошенные изданием эксперты приветствовали шаги по улучшение работы с пациентами в медицинских учреждениях. При этом директор службы психологической помощи онкопациентам «Ясное утро» Ольга Гольдман отметила, что необходимо разработать и правила для тех, кто обращается за медицинской помощью, «иначе сотрудники медицинских учреждений будут быстро выгорать и появится высокая текучка кадров».

Ранее стало известно, что Минздрав России планирует создать систему интернет-бронирования в сфере медтуризма по аналогии с западными платформами. В ведомстве считают, что такая мера облегчит пациентам выбор клиник.

Общество,Минздрав РФ,
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