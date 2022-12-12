В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
35 минут назад

В Японии назвали символ 2022 года

Елена Прошина

В Японии символом уходящего года стал иероглиф «икуса» (сражение, битва). Он был выбран по результатам ежегодного конкурса, проводимого Ассоциацией проверки иероглифической грамотности. Об этом пишет РБК со ссылкой на Kyodo.

В Японии назвали символ 2022 года
Фото: соцсетисоцсети

Церемония написания иероглифа прошла в буддийском «Храме чистой воды» в Киото. Настоятель храма монах Сэйхан Мори начертал символ на листе рисовой бумаги размером 130 на 150 см. В числе причин для выбора этого иероглифа называется, в частности, коронавирус и конфликт на Украине.

Данный иероглиф стал победителей в результате опроса, в котором приняли участие 220 тыс. человек. На втором месте оказался иероглиф «ан» (дешевый или безопасный), на третьем— иероглиф «гаку» (легкий, веселый).

Напомним, в 2021 году символом года стал иероглиф «кин», означающий «золото». Он был выбран в честь рекордного количества золотых медалей, завоеванных японцами на летних Олимпийских играх в Токио. В 2020 году выиграл иероглиф «митсу», означающий «тесный», «плотный». Он символизировал ограничения, связанные с коронавирусом.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители