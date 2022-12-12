В Японии назвали символ 2022 года

В Японии символом уходящего года стал иероглиф «икуса» (сражение, битва). Он был выбран по результатам ежегодного конкурса, проводимого Ассоциацией проверки иероглифической грамотности. Об этом пишет РБК со ссылкой на Kyodo.
Церемония написания иероглифа прошла в буддийском «Храме чистой воды» в Киото. Настоятель храма монах Сэйхан Мори начертал символ на листе рисовой бумаги размером 130 на 150 см. В числе причин для выбора этого иероглифа называется, в частности, коронавирус и конфликт на Украине.
Данный иероглиф стал победителей в результате опроса, в котором приняли участие 220 тыс. человек. На втором месте оказался иероглиф «ан» (дешевый или безопасный), на третьем— иероглиф «гаку» (легкий, веселый).
Напомним, в 2021 году символом года стал иероглиф «кин», означающий «золото». Он был выбран в честь рекордного количества золотых медалей, завоеванных японцами на летних Олимпийских играх в Токио. В 2020 году выиграл иероглиф «митсу», означающий «тесный», «плотный». Он символизировал ограничения, связанные с коронавирусом.