В Японии назвали символ 2022 года

В Японии символом уходящего года стал иероглиф «икуса» (сражение, битва). Он был выбран по результатам ежегодного конкурса, проводимого Ассоциацией проверки иероглифической грамотности. Об этом пишет РБК со ссылкой на Kyodo.

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Церемония написания иероглифа прошла в буддийском «Храме чистой воды» в Киото. Настоятель храма монах Сэйхан Мори начертал символ на листе рисовой бумаги размером 130 на 150 см. В числе причин для выбора этого иероглифа называется, в частности, коронавирус и конфликт на Украине.

Данный иероглиф стал победителей в результате опроса, в котором приняли участие 220 тыс. человек. На втором месте оказался иероглиф «ан» (дешевый или безопасный), на третьем— иероглиф «гаку» (легкий, веселый).