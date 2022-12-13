Жена Виктора Бута назвала фейковым якобы принадлежащий ему Telegram-канал

Супруга российского бизнесмена Виктора Бута Алла заявила, что появившийся ранее Telegram-канал, якобы принадлежащий ее мужу, не имеет к нему никакого отношения. Ее слова передает ТАСС.

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«Виктор не имеет на сегодня Telegram-канала. Все новости, что сейчас выходят якобы со ссылкой на его канал, — это фейки, манипуляции и вранье», — сказала Алла Бут.

Она подчеркнула, что общественность будет проинформирована, если канал ее супруга все-таки появится.

По словам Аллы, Виктор Бут еще не освоил новые гаджеты и пользуется кнопочным телефоном. Кроме того, у бизнесмена «сильно село зрение, из-за чего он не может писать».