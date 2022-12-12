Пушилин приказал незамедлительно перевести людей в ДНР на удаленку

Врио главы ДНР Денис Пушилин своим указом рекомендовал администрациям, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности незамедлительно перевести максимальное число служащих на удаленную работу в связи с обстрелами в ДНР. Об этом пишет РИА Новости.
«В связи с участившимися обстрелами населенных пунктов Донецкой Народной Республики со стороны украинских вооруженных формирований в целях обеспечения безопасности граждан рекомендовать органам и местным администрациям Донецкой Народной Республики, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности, а также индивидуальным предпринимателям (физическим лицам – предпринимателям) незамедлительно осуществить перевод максимально возможного количества служащих и работников на дистанционный режим работы в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации до особого распоряжения», - говорится в указе.
Ранее сообщалось, что украинские военные 11 декабря выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня «Град» по Киевскому району Донецка. Также по Куйбышевскому району города было выпущено три снаряда калибром 155 мм.
Кроме того, под обстрел в течение дня попали районы Горловки и Ясиноватой. ВСУ выпустили более 170 снарядов различного калибра, включая РСЗО БМ-21 «Град».