Пушилин приказал незамедлительно перевести людей в ДНР на удаленку

«В связи с участившимися обстрелами населенных пунктов Донецкой Народной Республики со стороны украинских вооруженных формирований в целях обеспечения безопасности граждан рекомендовать органам и местным администрациям Донецкой Народной Республики, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности, а также индивидуальным предпринимателям (физическим лицам – предпринимателям) незамедлительно осуществить перевод максимально возможного количества служащих и работников на дистанционный режим работы в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации до особого распоряжения», - говорится в указе.