Более половины опрошенных россиян сообщили о лишнем весе

Около 52% россиян имеет лишний вес, у 22% из них - ожирение, следует из данных национального мониторинга общественного здоровья в 2022 году, подготовленного междисциплинарным центром исследований общественного здоровья Сеченовского университета, имеющихся в распоряжении ТАСС.

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Исследование проводилось в России в период с июля по август 2022 года, в нем приняло участие 2 150 человек - 54% женщин и 46% мужчин. Средний возраст респондента составил 45 лет.

"Среди риск-факторов заболеваний, помимо перечисленных выше, важен и параметр массы тела. В ходе исследования обнаружилось, что 52% россиян имеют лишний вес, из них 22% имеют ожирение - против 13% по всему миру", - говорится в исследовании.

Согласно данным мониторинга, доля граждан с ожирением в группе с доходами до 20 тыс. рублей в месяц составляет 30%, еще почти 30% из этой категории имеют избыточный вес.