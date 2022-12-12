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1 час назад

Более половины опрошенных россиян сообщили о лишнем весе

ТАССиещё 1

Около 52% россиян имеет лишний вес, у 22% из них - ожирение, следует из данных национального мониторинга общественного здоровья в 2022 году, подготовленного междисциплинарным центром исследований общественного здоровья Сеченовского университета, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Более половины опрошенных россиян сообщили о лишнем весе
Фото: ТАССТАСС

Исследование проводилось в России в период с июля по август 2022 года, в нем приняло участие 2 150 человек - 54% женщин и 46% мужчин. Средний возраст респондента составил 45 лет.

"Среди риск-факторов заболеваний, помимо перечисленных выше, важен и параметр массы тела. В ходе исследования обнаружилось, что 52% россиян имеют лишний вес, из них 22% имеют ожирение - против 13% по всему миру", - говорится в исследовании.

Согласно данным мониторинга, доля граждан с ожирением в группе с доходами до 20 тыс. рублей в месяц составляет 30%, еще почти 30% из этой категории имеют избыточный вес.

Отмечается, что при этом россияне сообщают о достаточно высокой физической активности. Около 55% занимаются чаще одного раза в неделю с высокой интенсивностью, 74% - с умеренной интенсивностью. "Однако среди больных диабетом специальные физические упражнения выполняют только 8% людей, тогда как это является одним из важных факторов, влияющих на качество жизни людей с этим заболеванием", - говорится в исследовании.

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