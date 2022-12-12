Более 80% россиян положительно оценивают свое здоровье

Около 83% россиян оценивают свое здоровье как хорошее, очень хорошее или отличное, следует из данных национального мониторинга общественного здоровья в 2022 году, подготовленного междисциплинарным центром исследований общественного здоровья Сеченовского университета, имеющихся в распоряжении ТАСС. Отмечается, что мужчины выше оценивают состояние своего здоровья, чем женщины.

Фото: ТАСС ТАСС

Исследование проводилось в России в период с июля по август 2022 года, в нем приняло участие 2 150 человек - 54% женщин и 46% мужчин. Средний возраст респондента составил 45 лет.

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"83% россиян оценивают в целое свое здоровье как "хорошее", "очень хорошее" и "отличное". При этом мужчины в два раза чаще женщин оценивают его как "отличное" или "очень хорошее", - говорится в исследовании.

При этом, когда респондентам предлагали оценить свое здоровье более детально, оценки стали ниже, уточняют в университете. По данным мониторинга, только 30% россиян не имеют функциональных ограничений по шести базовым жизненным функциям, таким как зрение, слух, ходьба и подвижность, когнитивные функции, возможность ухода за собой, познание и коммуникация. Отмечается, что почти каждый второй респондент отмечал некоторые затруднения хотя бы в одной из шести жизненных сфер, а каждый девятый говорил о серьезных функциональных ограничениях.

Кроме того, около 60% опрошенных россиян отметили проблемы хотя бы с одним из базовых параметров здоровья и качества жизни: подвижность, возможность самостоятельного ухода за собой, способность вести повседневную деятельность, ощущения боли и дискомфорта, состояние тревоги и депрессии. На первом месте оказалась проблема "боли/дискомфорта" - ее отметили 39% из тех, кто выделил у себя наличие проблем, около 60% из них составляют люди в возрасте старше 60 лет. На втором месте (35%) оказались "тревога и депрессия", которые не зависят от возраста, пола, дохода или региона проживания и встречаются во всех группах опрошенных одинаково часто, поясняется в исследовании.

Обращение за медицинской помощью

По данным мониторинга, 47% россиян в 2022 году хотя бы раз отказывались получать медицинскую помощь, в которой видели необходимость. Из них 41% - из-за несерьезности или несрочности проблемы, 22% - из-за трудностей, связанных с пандемией коронавируса и 20% из-за недоверия врачам.

Уточняется, что за последний год в государственные медорганизации обратился 61% опрошенных россиян, из них 33% обращались и в частные. Около 24% респондентов, по данным исследования, хотя бы один раз не получили помощь, за которой они приходили в государственную медицинскую организацию, и 5% - при обращении в частную клинику. Качество объяснений врачами в государственных медорганизациях высоко оценил 71% россиян, в частных - 90%.