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24 минуты назад

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 35,4%

ТАССиещё 2

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 35,4% за неделю, среднероссийский показатель заболеваемости превышен в 37 субъектах.

Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания.

Для врачей составили стоп-лист слов в общении с пациентами

"Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей. В 37 субъектах показатели заболеваемости превысили среднероссийский показатель", - говорится в сообщении.

Доля привившихся от гриппа россиян за неделю возросла с 49,5% до почти 52%.

Общество,Видео,Роспотребнадзор,
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