Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 35,4% за неделю, среднероссийский показатель заболеваемости превышен в 37 субъектах.

Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания.

"Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей. В 37 субъектах показатели заболеваемости превысили среднероссийский показатель", - говорится в сообщении.