Сербские школы в Косово закроются из-за обострения конфликта

Школы, которые функционируют в рамках сербской системы образования на севере Косова, закроются на неопределенный срок из-за обострения конфликта в регионе. Об этом сообщил портал Kosovo Online .

«Как стало известно, в связи со сложившейся ситуацией на севере Косово начальные и средние школы, действующие в системе Республики Сербии, с завтрашнего дня не будут открыты», — передает источник. Издание сообщает, что срок, на который планируется закрытие образовательных учреждений, пока что не определен.

Ранее стало известно, что спецназ полиции непризнанного Косова на бронетехнике вошел в населенный сербами север Косова и Метохии. Кроме того, стали известны возможные последствия обострения конфликта для Евросоюза. На фоне обострения конфликта Президент Республики Сербия Александр Вучич рассказал о том, что его и других сербов ждет «самая тяжелая ночь» за весь период управления страной. Вучич назвал ситуацию в Косово «крайне тяжелой». В связи с этим он созвал экстренное совещание, об этом сообщает «Царьград».