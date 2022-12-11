Аэропорт Казани закрыли до понедельника из-за ветра и ледяного дождя

Аэропорт Казани закрыли до 04.00 понедельника, 12 декабря, из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в пресс-службе авиагавани.

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«В связи с неблагоприятными метеоусловиями аэропорт закрыт на прием и выпуск воздушных судов до 04:00 12 декабря», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о боковом ветре с порывами до 15 метров в секунду и ледяном дожде.

В пресс-службе аэропорта добавили, что представители авиакомпаний ведут работу с пассажирами, предоставляют им напитки, питание и размещение в гостинице.

Ранее 11 декабря несколько рейсов задержали в аэропорту Казани из-за непогоды.