В Эрмитаже открыли выставку русского авангарда с Малевичем и Кандинским

В Манеже Малого Эрмитажа открылась выставка «Русский авангард. История для нового мира». Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Фото: газета.ру газета.ру

Согласно информации портала, на выставке представлены более 500 экспонатов, в основном картины, включая произведения художников Казимира Малевича и Василия Кандинского, а также фарфор.

Экспонаты демонстрируют эволюцию декора посуды, рассказывают о появлении нового стиля и его влиянии на прикладное искусство.

«На выставке представлены мемориальные комплексы вещей Кандинского, Малевича, Инны Олевской — известного художника по фарфору, ушедшей год назад», — говорится в публикации.

Уточняется, что выставка изначально создавалась для центра «Эрмитаж. Амстердам», но была увезена в Россию в марте после начала специальной военной операции, проработав всего месяц.