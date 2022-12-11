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4 часа назад

В Эрмитаже открыли выставку русского авангарда с Малевичем и Кандинским

Газета.Ru

В Манеже Малого Эрмитажа открылась выставка «Русский авангард. История для нового мира». Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

В Эрмитаже открыли выставку русского авангарда с Малевичем и Кандинским
Фото: газета.ругазета.ру

Согласно информации портала, на выставке представлены более 500 экспонатов, в основном картины, включая произведения художников Казимира Малевича и Василия Кандинского, а также фарфор.

Экспонаты демонстрируют эволюцию декора посуды, рассказывают о появлении нового стиля и его влиянии на прикладное искусство.

«На выставке представлены мемориальные комплексы вещей Кандинского, Малевича, Инны Олевской — известного художника по фарфору, ушедшей год назад», — говорится в публикации.

Уточняется, что выставка изначально создавалась для центра «Эрмитаж. Амстердам», но была увезена в Россию в марте после начала специальной военной операции, проработав всего месяц.

Ранее сообщалось, что востоковедную Библиотеку имени М. А. Волошина ликвидируют.

Общество,Казимир Малевич,Василий Кандинский,Эрмитаж,
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