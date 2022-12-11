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59 минут назад

В аэропортах Москвы из-за снегопада задержаны десятки рейсов

Илья Родин

Сильный снегопад вызвал транспортный коллапс в столице. В аэропортах задержаны или отменены десятки рейсов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сервис для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

В аэропортах Москвы из-за снегопада задержаны десятки рейсов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что утром в воскресенье, 11 декабря, в Шереметьево задержали семь рейсов, отменили пять, в Домодедово пришлось ждать вылета пассажирам 23 рейсов.

По состоянию на 15-52 мск, ситуация несколько улучшилась. По данным сервиса, во Внуково задержаны 8 рейсов, пять отменены.

В Домодедово ожидают вылета пассажиры 15 рейсов. В Шереметьево 12 бортов вылетят с опозданием, 4 рейса отменены.

Напомним, что в субботу, 10 ноября, и в ночь на воскресенье в Москве выпала четверть месячной нормы осадков. Прирост снежного покрова составил 14 см.

Общество,Погода,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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