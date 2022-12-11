Вирусолог назвал смертоносным вернувшийся штамм гриппа

Тогда в России была вспышка H1N1.
Сейчас у больных встречается тот же самый патоген.
Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил Виктор Ларичев. Эксперт призвал делать прививку, чтобы избежать тяжёлого течения заболевания.
«Он точно такой же, как был в 2009-2010 годах. Тогда он вызвал довольно много смертей. Сейчас он ничем не отличается от предыдущего. Сейчас многие люди привиты, многие переболели в 2009-2010 годах у нас в России, соответственно, может, будет чуть поменьше, но, скорее всего, будет также. Он ничем не отличается от гриппа, который был тогда. Тогда была летальность 1-2%, особенно никто не отслеживал. Смертей было много на самом деле, но тогда не было такой статистики, как, например, сейчас при ковиде была. Сейчас нам не с чем будет сравнить. Этот грипп тяжёлый, лучше, конечно, от него привиться».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодня в России отмечается напряжённая обстановка с заболеваемостью гриппом, в том числе свиным. Для эффективного противодействия распространению заболевания она также призвала россиян прививаться.
Название свиной грипп появилось в СМИ в начале 2009 года в связи со вспышкой этого заболевания по всему миру. В июне 2009 года ВОЗ объявила о первой пандемии за последние 40 лет — пандемии свиного гриппа, которому тогда присвоили шестую степень угрозы. О завершении пандемии гриппа A/H1N1 ВОЗ сообщила в августе 2010 года.