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48 минут назад

Вирусолог назвал смертоносным вернувшийся после пандемии 2009 года штамм гриппа

Говорит Москва

Тогда в России была вспышка H1N1.

Вирусолог назвал смертоносным вернувшийся штамм гриппа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас у больных встречается тот же самый патоген.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил Виктор Ларичев. Эксперт призвал делать прививку, чтобы избежать тяжёлого течения заболевания.

«Он точно такой же, как был в 2009-2010 годах. Тогда он вызвал довольно много смертей. Сейчас он ничем не отличается от предыдущего. Сейчас многие люди привиты, многие переболели в 2009-2010 годах у нас в России, соответственно, может, будет чуть поменьше, но, скорее всего, будет также. Он ничем не отличается от гриппа, который был тогда. Тогда была летальность 1-2%, особенно никто не отслеживал. Смертей было много на самом деле, но тогда не было такой статистики, как, например, сейчас при ковиде была. Сейчас нам не с чем будет сравнить. Этот грипп тяжёлый, лучше, конечно, от него привиться».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодня в России отмечается напряжённая обстановка с заболеваемостью гриппом, в том числе свиным. Для эффективного противодействия распространению заболевания она также призвала россиян прививаться.

Название свиной грипп появилось в СМИ в начале 2009 года в связи со вспышкой этого заболевания по всему миру. В июне 2009 года ВОЗ объявила о первой пандемии за последние 40 лет — пандемии свиного гриппа, которому тогда присвоили шестую степень угрозы. О завершении пандемии гриппа A/H1N1 ВОЗ сообщила в августе 2010 года.

Общество,Анна Попова,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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