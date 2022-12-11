Вирусолог назвал смертоносным вернувшийся штамм гриппа

«Он точно такой же, как был в 2009-2010 годах. Тогда он вызвал довольно много смертей. Сейчас он ничем не отличается от предыдущего. Сейчас многие люди привиты, многие переболели в 2009-2010 годах у нас в России, соответственно, может, будет чуть поменьше, но, скорее всего, будет также. Он ничем не отличается от гриппа, который был тогда. Тогда была летальность 1-2%, особенно никто не отслеживал. Смертей было много на самом деле, но тогда не было такой статистики, как, например, сейчас при ковиде была. Сейчас нам не с чем будет сравнить. Этот грипп тяжёлый, лучше, конечно, от него привиться».