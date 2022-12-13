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1 час назад

Назван процент планирующих работать в новогодние каникулы россиян

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Процент планирующих работать в новогодние каникулы россиян назван в опросе сервисов «Работа.ру» и «Подработка», сообщает «Газета.Ru». Выяснилось, что таких граждан по стране около 50 процентов.

Назван процент планирующих работать в новогодние каникулы россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«45 процентов опрошенных рассказали, что планируют работать или подрабатывать в период новогодних выходных. Из них 22 процента отметили, что будут работать, 14 процентов будут подрабатывать, а девять процентов займутся и тем, и другим», — говорится в материале исследования.

15 процентов опрошенных рассказали, что планируют подрабатывать сборщиками заказов в магазинах или водителями. Еще 12 процентов отметили, что хотели бы подрабатывать администраторами, а по десять процентов опрошенных выбрали подработки курьерами или разнорабочими.

Ранее психолог Елена Селезнева раскрыла способ найти баланс между работой и личной жизнью.

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