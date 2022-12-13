Назван процент планирующих работать в новогодние каникулы россиян

«45 процентов опрошенных рассказали, что планируют работать или подрабатывать в период новогодних выходных. Из них 22 процента отметили, что будут работать, 14 процентов будут подрабатывать, а девять процентов займутся и тем, и другим», — говорится в материале исследования.