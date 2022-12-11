Названы самые популярные направления у россиян в 2022 году

Сервисы по продаже авиабилетов назвали самые популярные у россиян направления в 2022 году. Спрос на полеты в страны СНГ вырос в несколько раз, сообщает РБК.

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По данным Tutu.ru, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан стали самыми востребованными зарубежными направлениями в нынешнем году. В топ-10 также вошли Армения, Азербайджан, Турция, Белоруссия, Казахстан, ОАЭ и Грузия.

На Таджикистан приходится наибольшая доля пассажиров, вылетавших из России за границу (17,22%). По сравнению с прошлым годом (4,89%) показатель вырос в несколько раз.

Всплеск спроса на страны ближнего зарубежья в 2022 году зафиксировал и сервис OneTwoTrip.

«Востребованность Таджикистана возросла более чем в четыре раза, а Казахстана ― в пять раз», — рассказали в компании.

Самым популярным зарубежным направлением, по данным компании, оказалась Армения с долей 18,4%, далее следует Турция (14,6%) и Таджикистан (11,9%).

В топ-10 также входят Киргизия (10,9%), Узбекистан (6,7%), Казахстан (5,8%), Азербайджан (4,7%), Белоруссия (3,9%), ОАЭ (3,6%) и Таиланд (2,0%).

Наибольший спрос сохраняется на внутренние направления - около 86%. Однако эта доля снизилась по сравнению с прошлым годом (92,6%)

Доля европейского направления сократилась до 0,5%(0,7% годом ранее).