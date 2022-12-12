В России выявили 6376 случаев коронавируса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 376, летальных исходов из-за ковида - на 50. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Днем ранее в стране зарегистрировали 7 096 случаев заражения и 51 смерть, всего с начала пандемии - 21 671 528 и 392 661 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 5 032 против 5 718 днем ранее, до 21 066 616.