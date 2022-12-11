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16 минут назад

В Курской области запретили фейерверки

Елена Прошина

Запрет на продажу и запуск фейерверков введен в Курской области из-за террористической опасности. Мера продлится с 12 декабря и до конца января, сообщил губернатор Роман Старовойт.

В Курской области запретили фейерверки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян», - написал губернатор в Telegram-канале.

По его словам, в регионе сохраняется «желтый уровень» террористической опасности, и «все наши силы направлены на то, чтобы не допустить совершения террористических актов».

Старовойт добавил, что рассчитывает на понимание и ответственное отношение жителей. Власти намерены строго контролировать соблюдение запрета на фейерверки.

В пятницу от организации новогодних салютов и фейерверков отказались в Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер заявил, что это обеспечит безопасность в праздничные дни.

Общество,Роман Старовойт,Алексей Текслер,
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