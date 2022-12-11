На главной елке Твери появились фотографии Зеленского, Байдена и Пугачевой

Фотографии американского президента Джо Байдена, президента Украины Владимира Зеленского, французского лидера Эммануэля Макрона, российской певицы Аллы Пугачевой, юмориста Максима Галкина и латвийской певицы Лаймы Вайкуле появились на центральной елке в Твери. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, их портреты приклеили к бумажным фигуркам с надписями "Россия лучше всех", "Россия правит миром" и "С Новым годом!".
В публикации отмечается, что личности людей, нарядивших таким образом елку, пока неизвестны.
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