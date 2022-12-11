На главной елке Твери появились фотографии Зеленского, Байдена и Пугачевой

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По данным канала, их портреты приклеили к бумажным фигуркам с надписями "Россия лучше всех", "Россия правит миром" и "С Новым годом!".

В публикации отмечается, что личности людей, нарядивших таким образом елку, пока неизвестны.

Телеграм-канал «Mash»

Ранее в пресс-службе Авито Услуги посчитали, что аренда новогодней елки на сутки в 2022 году обойдется россиянам примерно в 200 рублей.