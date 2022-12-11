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59 минут назад

На главной елке Твери появились фотографии Зеленского, Байдена и Пугачевой

Газета.Ruиещё 1

Фотографии американского президента Джо Байдена, президента Украины Владимира Зеленского, французского лидера Эммануэля Макрона, российской певицы Аллы Пугачевой, юмориста Максима Галкина и латвийской певицы Лаймы Вайкуле появились на центральной елке в Твери. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На главной елке Твери появились фотографии Зеленского, Байдена и Пугачевой
Фото: ТАССТАСС

По данным канала, их портреты приклеили к бумажным фигуркам с надписями "Россия лучше всех", "Россия правит миром" и "С Новым годом!".

Россияне стали экономить перед Новым годом

В публикации отмечается, что личности людей, нарядивших таким образом елку, пока неизвестны.

Телеграм-канал «Mash»

Ранее в пресс-службе Авито Услуги посчитали, что аренда новогодней елки на сутки в 2022 году обойдется россиянам примерно в 200 рублей.

Психолог Галина Руснак ранее посоветовала начинать готовиться к Новому году не раньше, чем за две недели, иначе есть шанс перегореть и устать от ощущения праздника.

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