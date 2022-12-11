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32 минуты назад

Россияне начали массово скупать медицинские маски

Мослентаиещё 1

Массово скупать медицинские маски начали жители России на фоне распространения ОРВИ и гриппа. Представители отрасли заявили РИА Новости, что их продажи выросли на 60 процентов.

Россияне начали массово скупать медицинские маски
Фото: мослентамослента

«Из-за сезонного обострения ОРВИ жители московского региона активнее приобретают одноразовые медицинские маски, которые, по мнению экспертов, лучше всего защищают от вирусных инфекций», — рассказали в пресс-службе маркетплейса Wildberries.

Кроме того, увеличились и заказы лекарств. По данным Delivery Club, их количество с 1 по 7 декабря выросло на 21 процент по сравнению со значениями за 24-30 ноября. Чаще всего люди искали «Нурофен», «Терафлю», «Снуп» и «Отривин».

Ранее отличительную особенность вируса А(H1N1), или свиного гриппа назвала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

Общество,Ольга Малиновская,
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