Как отдыхаем в 2023 году: производственный календарь и лучшие даты для отпуска

По утвержденному правительством России производственному календарю на 2023 год число официальных выходных дней составит 118. Как будут отдыхать россияне на праздники, как долго продлятся новогодние и майские каникулы и когда лучше пойти в отпуск, сообщили СМИ.

Правительство Российской Федерации уже утвердило производственный календарь на 2023 год. В нем отображены данные о количестве рабочих, выходных и праздничных дней в году, а также норме рабочего времени. Согласно графику, из 365 дней 2023 года рабочими будут 247, выходными и праздничными – 118 дней.

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1 квартал

Самыми длинными каникулами в предстоящем году традиционно будут новогодние. Они продлятся с 1 по 8 января 2023 года. Два праздничных дня, 1 и 8 января выпали на выходные, поэтому их перенесут на другие месяцы. Выходной в воскресенье, 1 января, перенесут на пятницу 24 февраля, а выходной 8 января – на понедельник 8 мая.

Еще одни длительные выходные ожидают россиян в феврале. В честь Дня защитника Отечества работники будут отдыхать четыре дня с 23 по 26 февраля. Международный женский день, 8 марта, в 2023 году также нерабочий, но это будет всего один выходной посреди недели, в среду.

2 квартал

Длинные праздничные выходные ждут россиян в мае 2023 года в связи с Днем труда и Днем победы. «Каникулы» продлятся три дня – с 29 апреля по 1 мая, вторая череда майских праздников – четыре дня – с 6 по 9 мая.

3 квартал

В первом летнем месяце россияне смогут подольше отдохнуть благодаря Дню России. 12 июня выпадает на понедельник, а ему предшествуют выходные. Следовательно, отдохнуть можно будет с 10 по 12 июня.

4 квартал

День народного единства в 2023 году выпадает на субботу, поэтому нерабочими будут три дня с 4 по 6 ноября: это два выходных и перенесенный на понедельник праздник.

Когда лучше взять отпуск в 2023 году