Бизнесмен Виктор Бут после возвращения в Россию из американской тюрьмы сделал в интервью RT ряд заявлений. В частности, он рассказал, что всецело поддерживает спецоперацию и, если бы мог, охотно принял бы в ней участие. Трансляция доступна на Rutube-канале телеканала.
Отмечается, что Бута арестовали в Бангкоке в 2008 году. Спустя два года он был экстрадирован в США и приговорен к 25 годам тюрьмы. Наказание бизнесмен отбывал в тюрьме Мэрион в Иллинойсе (США). На днях его освободили в рамках обмена заключенными.
«Я всецело поддерживаю [спецоперацию]. Если бы была возможность и навыки необходимые, я бы, конечно, пошел добровольцем», - подчеркнул Бут.
Предприниматель добавил, что не понимал, почему Россия не начала спецоперацию раньше. Он предположил, что страна не была готова к конфликту.
Во время интервью журналист попросил Виктора подтвердить или опровергнуть появившуюся в западных СМИ информацию о том, что в его камере на стене постоянно находился портрет главы России Владимира Путина.
Бут пояснил, что сведения соответствуют действительности. Портрет президента постоянно находился на стене его камеры. Он добавил, что гордится тем, что является русским человеком и тем, что во главе страны находится именно Путин.