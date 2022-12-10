Бизнесмен Виктор Бут после возвращения в Россию из американской тюрьмы сделал в интервью RT ряд заявлений. В частности, он рассказал, что всецело поддерживает спецоперацию и, если бы мог, охотно принял бы в ней участие. Трансляция доступна на Rutube-канале телеканала.

Отмечается, что Бута арестовали в Бангкоке в 2008 году. Спустя два года он был экстрадирован в США и приговорен к 25 годам тюрьмы. Наказание бизнесмен отбывал в тюрьме Мэрион в Иллинойсе (США). На днях его освободили в рамках обмена заключенными.

«Я всецело поддерживаю [спецоперацию]. Если бы была возможность и навыки необходимые, я бы, конечно, пошел добровольцем», - подчеркнул Бут.

Предприниматель добавил, что не понимал, почему Россия не начала спецоперацию раньше. Он предположил, что страна не была готова к конфликту.

Во время интервью журналист попросил Виктора подтвердить или опровергнуть появившуюся в западных СМИ информацию о том, что в его камере на стене постоянно находился портрет главы России Владимира Путина.