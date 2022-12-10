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1 час назад

В РПЦ назвали гонения на УПЦ схожими с военным коммунизмом в РСФСР

Деловая газета "Взгляд"

Власти Киева применяют в отношении Украинской православной церкви (УПЦ) путь военного коммунизма, когда неугодных священников отправляли в лагеря за «антисоветскую деятельность», заявил зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

В РПЦ прокомментировали гонения на УПЦ
Фото: ТАССТАСС

По его словам, сейчас украинские власти действуют как во время военного коммунизма – обвиняют неугодных священников в агитации против властей, закрывают приход, а самих служителей арестовывают, передает РИА «Новости».

«Они пытаются доказать, что якобы за монастырскими стенами засели «враги», которые находятся не на той политической стороне», – сказал Кипшидзе в эфире передачи «Церковь и мир» на канале «Россия 24».

Напомним, ранее служба безопасности Украины обвинила священников Киево-Печерской лавры в прославлении России, «восхвалении русского мира» и поддержке спецоперации России.

Общество,Вахтанг Кипшидзе,РПЦ,СБУ,
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