В РПЦ прокомментировали гонения на УПЦ

Власти Киева применяют в отношении Украинской православной церкви (УПЦ) путь военного коммунизма, когда неугодных священников отправляли в лагеря за «антисоветскую деятельность», заявил зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
По его словам, сейчас украинские власти действуют как во время военного коммунизма – обвиняют неугодных священников в агитации против властей, закрывают приход, а самих служителей арестовывают, передает РИА «Новости».
«Они пытаются доказать, что якобы за монастырскими стенами засели «враги», которые находятся не на той политической стороне», – сказал Кипшидзе в эфире передачи «Церковь и мир» на канале «Россия 24».
Напомним, ранее служба безопасности Украины обвинила священников Киево-Печерской лавры в прославлении России, «восхвалении русского мира» и поддержке спецоперации России.