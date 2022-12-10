В РПЦ прокомментировали гонения на УПЦ

Власти Киева применяют в отношении Украинской православной церкви (УПЦ) путь военного коммунизма, когда неугодных священников отправляли в лагеря за «антисоветскую деятельность», заявил зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе .

По его словам, сейчас украинские власти действуют как во время военного коммунизма – обвиняют неугодных священников в агитации против властей, закрывают приход, а самих служителей арестовывают, передает РИА «Новости».