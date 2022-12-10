В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Бут рассказал, что было самым тяжелым во время заключения в США

Майк Габриелян

Россиянин Виктор Бут рассказал, что было для него самым тяжелым в американской тюрьме. Об этом вызволенный соотечественник рассказал в интервью RT.

Бут рассказал, что было самым тяжелым во время заключения в США
Фото: ТАССТАСС

Бут признался, что наиболее тяжело переносил невозможность общаться с любимыми и близкими. Американские тюремщики позволяли ему делать всего один звонок в месяц.

«Отсутствие общения с друзьями, близкими, любимыми - это было самое тяжелое, что только могло случиться», - сказал Бут.

По его словам, около трех лет он провел в одиночной камере.

Бут отметил, что, вернувшись на родину из американской тюрьмы, чувствует себя «просто счастливым человеком».

Накануне россиянин Виктор Бут, отсидевший в американской тюрьме 14 лет, был обменян на баскетболистку-лесбиянку из США. Бут вернулся в Россию, вызвав международный резонанс.

Ранее СМИ рассказали, кто такой Виктор Бут и почему его называют «оружейным бароном».

Общество,Виктор Бут,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители