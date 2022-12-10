Бут рассказал, что было самым тяжелым во время заключения в США

Россиянин Виктор Бут рассказал, что было для него самым тяжелым в американской тюрьме. Об этом вызволенный соотечественник рассказал в интервью RT.

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Бут признался, что наиболее тяжело переносил невозможность общаться с любимыми и близкими. Американские тюремщики позволяли ему делать всего один звонок в месяц.

«Отсутствие общения с друзьями, близкими, любимыми - это было самое тяжелое, что только могло случиться», - сказал Бут.

По его словам, около трех лет он провел в одиночной камере.

Бут отметил, что, вернувшись на родину из американской тюрьмы, чувствует себя «просто счастливым человеком».

Накануне россиянин Виктор Бут, отсидевший в американской тюрьме 14 лет, был обменян на баскетболистку-лесбиянку из США. Бут вернулся в Россию, вызвав международный резонанс.